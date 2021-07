Park- und Flaschenverbot in Bozen: Die Maßnahmen für Freitag

Am Freitag um 21 Uhr trifft die italienische Mannschaft im Viertelfinale auf Belgien.Nach den Ausschreitungen nach der Begegnung Italien-Österreich am vergangenen Samstag, bei denen 3 Polizisten verletzt wurden, hatte am Dienstag am Regierungskommissariat ein Sicherheitsgipfel mit Vertretern der Stadtgemeinde und der Quästur stattgefunden. Am heutigen Donnerstag präsentierten Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi und Vizebürgermeister Luis Walcher die Maßnahmen im Rahmen einer Pressekonferenz.Ab Freitag, 17 Uhr herrscht am Siegesplatz sowie am oberen Bereich der Freiheitsstraße ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung bis Samstag, 2 Uhr.Auf den Baustellen wird gelagertes Baumaterial wie etwa Pflastersteine entfernt.Ab 20 Uhr herrscht zudem ein striktes Verkaufsverbot für Flaschen aus Glas in der gesamten Stadt. Auch ist das Trinken aus mitgebrachten Flaschen bis Samstag, 6 Uhr verboten.In Lokalen am Tisch dürfen weiterhin Getränke in Gläsern aufgeschenkt werden.Auch kommt es zu erhöhter Polizeipräsenz.„Es kann nicht sein, dass der Sport dazu verwendet wird, zu randalieren und Krawall zu machen. Es sollte ein freudiges Ereignis sein. Hoffen wir, dass der Freitagabend ruhig über die Bühne geht und die Freude am Fußball wieder im Mittelpunkt steht“, waren sich Caramaschi und Walcher einig.

liz