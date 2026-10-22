<b><BR \/>Welche finanziellen Auswirkungen haben diese Urteile für die Kläger?<\/b><BR \/>Alexander Kritzinger: Die Gerichtsurteile betreffen Patienten, die in sog. RSA – sanitären Pflegeeinrichtungen – untergebracht waren. In diesen Einzelfällen wurde der jeweils zuständige Sanitätsbetrieb verurteilt, den Patienten oder deren Angehörigen die Kosten für die Unterbringung zurückzuerstatten, und zwar rückwirkend bis zu zehn Jahren ab Einleitung des Verfahrens, außer es wurde vorher schon die Verjährung unterbrochen. <BR \/><BR \/><b>Gibt es auch Sammelklagen?<\/b><BR \/>Kritzinger: Sammelklagen sind meines Erachtens nicht zulässig, da die Voraussetzungen nicht bestehen.<BR \/><BR \/><b>Haben diese Urteile allgemeine Auswirkungen – oder <BR \/>muss nach wie vor jeder einzeln vor Gericht ziehen?<\/b><BR \/>Kritzinger: Es muss jeder einzeln klagen. Auswirkungen haben diese zahlreichen Urteile aber insofern, als jeder Kläger in seinem Verfahren auf diese Entscheidungen verweisen kann. Und es wurden auch höchstrichterlich bestimmte Grundsatzentscheidungen getroffen, die in jedem Verfahren vorgebracht werden können. <BR \/><BR \/><b>Was raten Sie Betroffenen?<\/b><BR \/>Kritzinger: Zunächst einmal müssen sämtliche Unterlagen eingeholt werden. Wenn dann die Überprüfung ergibt, dass gute Chancen für eine Rückforderung der Kosten bestehen, dann sollte auch der Gang zum Gericht in Erwägung gezogen werden. Denn in den allermeisten Fällen geht es dabei um viel Geld.<h3>\r\nInfo-Veranstaltung<\/h3>Am heutigen Donnerstag um 16.30 Uhr informieren er und die Alzheimer Vereinigung im Kulturheim Gries\/Bozen über Neuigkeiten zur möglichen Rückvergütung von Altersheimkosten im Fall von schweren, klinisch nachgewiesenen Beeinträchtigungen durch Demenz\/Alzheimer und\/oder Parkinson.