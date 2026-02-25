Ein Blick zurück: Weil die Negativschlagzeilen rund um den Kapuzinerpark nicht abrissen, beschloss der Stadtrat Anfang Juli, die zwei Seiteneingänge der Anlage zu schließen. Mitte Juli wurde schließlich auch der Haupteingang am Verdiplatz zugesperrt. Bis Mitte Oktober veranstalteten Vereine anschließend unterschiedliche Events im Park, von Ende November bis Anfang Jänner war der Kapuzinerpark Teil des Bozner Christkindlmarkts. Dann blieb der Park geschlossen, ehe er vergangene Woche wieder geöffnet wurde.<BR \/><BR \/>„Wir sind der Meinung, dass der Kapuzinerpark wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden musste. Wir dürfen nicht alle öffentlichen Plätze sperren, um der Kleinkriminalität entgegenzuwirken“, begründete Bürgermeister <b>Claudio Corrarati<\/b> am Dienstag die Entscheidung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281306_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Geplant sei, den Park nur über das Haupttor zugänglich zu machen – derzeit sind aber auch die beiden Seiteneingänge geöffnet. „Wir haben einen privaten Schlüsseldienst betraut, den Kapuzinerpark zu öffnen und zu schließen“, erklärte Corrarati. In Kürze solle der Park nur mehr zwischen 9 Uhr und 17 Uhr und lediglich über den Haupteingang zugänglich sein.<h3>\r\n„Es muss ein Konzept zur Sicherheit geben, das auch funktioniert“<\/h3>Ab Mai stünden im Park wieder verschiedene Events – von Vereinen organisiert – auf dem Programm. „Der Quästor hat mir versichert, dass bis dahin verstärkte Kontrollen im Kapuzinerpark durchgeführt werden“, unterstrich der Bürgermeister. Während des Sommers sei die Grünanlage schließlich nur geöffnet, wenn Veranstaltungen stattfinden. „Zudem soll der private Sicherheitsdienst, den Landeshauptmann Arno Kompatscher vorgeschlagen hat, auch die Zone um den Kapuzinerpark bewachen“, meinte Corrarati. Die Arbeiten zur Neugestaltung des Parks mit Bar und Bühne sollten im Herbst endgültig beginnen.<BR \/><BR \/>Marco Manfrini, Präsident des Stadtviertelrats Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, erklärte gestern: „Wir stehen bereits mit Vereinen und dem Amt für Freizeit und Jugend in Kontakt. Zudem rufen wir Organisationen aus dem Stadtviertel auf, sich an den Events im Kapuzinerpark zu beteiligen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281309_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Manfrini findet die Idee, den Park der Öffentlichkeit zurückzugeben, gut. „Es muss aber ein funktionierendes Sicherheitskonzept geben, damit sich die Situation von vor zehn Monaten nicht wiederholt“, stellte Manfrini klar. „Die Mehrheit im Stadtviertelrat hätte nichts dagegen gehabt, wenn der Park noch einige Wochen geschlossen geblieben wäre.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281312_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Vizepräsident des Stadtviertelrats, Luca Segna, der selbst in der Nähe des Kapuzinerparks wohnt, wird noch deutlicher. „Viele Anrainer haben sich bereits bei mir beschwert, dass der Park wieder offen ist. Das Versprechen, im März mit den Arbeiten zur Neugestaltung des Parks zu beginnen, wurde nicht eingehalten. Dass man nun aber die Anlage wieder öffnet, um schlussendlich die Kleinkriminalität zu fördern, geht meines Erachtens deutlich zu weit“, kritisiert Segna.