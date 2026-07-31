Indes nimmt der Notenwechsel zwischen Wien und Rom Fahrt auf. Nach seiner Genehmigung in der Kammer wird das neue Wahlgesetz zum Parlament im September im Plenum des Senats behandelt. Dazu laufen derzeit Anhörungen im Verfassungsausschuss. „Dabei wurde klar, dass es laut vorliegendem Text in allen Mehrheitswahlkreisen in der Region Trentino keine Frauenquote mehr gibt. Die SVP könnte alles Männer aufstellen – ein Rückschritt um 30 Jahre“, fragt sich Senator Luigi Spagnolli, wie man so etwas in der Kammer übersehen konnte.<BR \/><BR \/> SVP-Chef Dieter Steger kündigte gestern einen Antrag zur Korrektur im Senat an. Überraschend kulant zeigt sich Julia Unterberger. „Das war nur ein Versehen, das im Senat ausgebügelt werden kann“, meint sie. Zudem habe die SVP eine Wahlordnung fürs Parlament mit Frauenquote. „Nur Männer wird nicht passieren.“ Sollte die Änderung allerdings nicht gelingen, wäre dies die Chance für Landesrat Philipp Achammer. 2028 kann er aufgrund des Mandatslimits nicht erneut Landesrat werden – und man sagt ihm Lust nach, 2027 nach Rom zu wechseln.<BR \/><BR \/>Sollte Manfred Schullian nicht mehr antreten, wäre eine Kandidatur Achammers im Kammerwahlkreis Bozen\/Unterland möglich. Praktisch ist die Chance aber gleich null. Die SVP-Unterland hat ihre Chance, einen Senator zu stellen, verloren. Jetzt beansprucht sie umso mehr einen Platz in der Kammer und dürfte einem Eisacktaler nie den Vortritt lassen. Fällt die Quote weg, könnte Achammer aber im Kammerwahlkreis Eisacktal\/Pustertal gegen Renate Gebhard antreten. <BR \/><BR \/>Allemal dürfte die Teilung des Unterlandes nicht umsonst sein. Die Kontakte zwischen Außenministerium und SVP zum Notenwechsel mit Wien laufen. Obmann Steger traf mit Außenminister Antonio Tajani. „Ich bin zuversichtlich, dass die Note übermittelt wird“, so Steger. Während die drei Wahlkreise im Senat vom Paket abgesichert sind, muss die SVP derzeit bei jeder Wahlrechtsänderung in der Kammer zittern. Der Notenwechsel wäre erstmals auch für drei Sitze der SVP in der Kammer eine internationale Absicherung.