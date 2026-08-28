Nachdem die Mutter der Frau längere Zeit nichts von ihrer Tochter gehört hatte, schlug sie Alarm. Die Carabinieri fanden die 45-Jährige wenig später leblos auf dem Boden liegend in ihrer Wohnung am Largo Visconti etwas außerhalb der Stadt. <BR \/><BR \/>Am Körper der Frau wurden Verletzungen festgestellt, die offenbar durch einen scharfen Gegenstand verursacht worden waren. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um ein Messer gehandelt haben. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist und ob sie tatsächlich mit dem Tod der Frau in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch ein Mord wird nicht ausgeschlossen. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Parma leitet die Untersuchungen, die vorerst darauf abzielen, die letzten Stunden im Leben der Frau zu rekonstruieren, um so auch die Todesursache zu klären.