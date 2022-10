Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober

Das geschieht bei einer partiellen Sonnenfinsternis. - Foto: © /

Das plant das Planetarium Südtirol an diesem besonderen Tag

Jedes Jahr finden weltweit 2 bis 5 Sonnenfinsternisse statt. Am kommenden Dienstag, 25. Oktober, ist es in Europa wieder soweit: Die Finsternis beginnt nahe bei Island, der Halbschatten wandert anschließend südostwärts, wobei in fast ganz Europa eine verfinsterte Sonne zu sehen sein wird.Im Bozner Raum beginnt diese um 11.15 Uhr. Die maximale Verdunkelung (21 Prozent) wird dann um 12.15 Uhr erreicht werden und um 13.15 Uhr enden.Eine Beobachtung mit einem Teleskop findet zudem von 11.30 Uhr bis 13 Uhr am Bozner Siegesplatz, in der Nähe der Talferbrücke statt. Sie wird vom Naturmuseum Südtirol organisiert und ist kostenlos.Zu diesem astronomischen Highlight des Jahres organisiert das Planetarium Südtirol in Gummer eine Sondervorführung des von der Europäischen Südsternwarte (ESO) produzierten Fulldome-Films „Die Sonne – unser lebender Stern“ (um 9.30 Uhr in deutscher, um 10.30 Uhr in italienischer Sprache).Der Film erzählt von unserem nächsten Stern, der seit 4,5 Milliarden Jahren auf die Welt scheint und für unzählige vergangene Zivilisationen die einzige Möglichkeit darstellte, die Zeit zu erfassen, und dass er, obwohl als typischer Zwergstern definiert, 600 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Sekunde verbraucht und die 500fache Masse aller Planeten zusammen misst.Im Anschluss an die Vorführungen kann die Sonne auf dem Dorfplatz in Gummer mittels geeigneter Sonnenteleskope beobachtet werden. Um das Naturschauspiel gefahrlos beobachten zu können, können Interessierte vor Ort Sonnenfinsternisbrillen erwerben.