Partielle Sonnenfinsternis morgen auch in Südtirol zu sehen

Sonniges Wetter gibt Blick auf Sonnenfinsternis frei

Von verschiedenen Stellen auf den gesamten Globus verteilt können jährlich 2 bis 5 Sonnenfinsternissen beobachtet werden. Am morgigen Dienstag ist es in Europa wieder soweit: Der Neumond wird sich zwischen Erde und Sonne schieben und einen Teil von ihr verdecken.Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in der Nähe von Island, anschließend wandert der Halbschatten in Richtung Südosten. So wird nahezu in ganz Europa eine verdunkelte Sonne am Himmel zu sehen sein.In Südtirol beginnt das Himmelsspektakel gegen 11.15 Uhr, wie das Naturkundemuseum Südtirol auf seiner Internetseite schreibt. Die maximale Verdunkelung erreicht die partielle Sonnenfinsternis mit 21 Prozent eine Stunde später. Um 13.15 Uhr ist das astronomische Highlight des Jahres schließlich zu ende.Das Naturkundemuseum Südtirol organisiert an der Nähe der Bozner Talferbrücke in Zusammenarbeit mit dem Planetarium Südtirol eine kostenlose öffentliche Beobachtung. Alle interessierten sind dazu eingeladen, durch das dort aufgestellte Sonnenteleskop einen Blick auf die verdunkelte Sonne zu werfen.Während am heutigen Montag noch die Wolken überwiegen und sich von Westen her Regenschauer verbreiten, ist für den morgigen Dienstag eine Wetterbesserung angekündigt.Die Wolken lockern bereits in den Morgenstunden von Norden her auf und es wird zunehmend sonnig. Damit sollte dem Blick in den Himmel nichts im Wege stehen.Wichtig ist hierbei jedoch anzumerken, das man nicht ungeschützt oder mit herkömmlichen Sonnenbrillen direkt in die Sonne schauen sollte. Dies kann zur ernsthaften Schädigung der Augen führen.Spezielle Sonnenfinsternisbrillen sind mit Filterfolien der Kategorie E15 ausgestattet. Sie lassen höchstens ein Hunderttausendstel des Sonnenlichts durch und müssen mindestens über eine optische Dichte der Kategorie 5 verfügen. So ermöglichen sie das gefahrlose Mitverfolgen des Himmelsereignisses.