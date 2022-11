Partnerschaft zwischen Forst und Fisi wird verlängert

Logo wird auf Bekleidung von Athleten zu sehen sein

Die Verbindung zwischen dem italienischen Wintersportverband Fisi und der Spezialbier-Brauerei Forst hat historische Ursprünge – nicht nur im alpinen Skisport, sondern in allen Disziplinen des Verbandes, wie etwa Skibergsteigen, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Skilanglauf, Freestyle, Snowboard, Naturbahnrodeln, Skeleton und Bobfahren.Diese starke Partnerschaft hat sich in den letzten Jahren gefestigt und wurde beim traditionellen „Fisi Opening“ am Montag, den 10. Oktober im Armani-Theater in Mailand bestätigt.Italiens beste Wintersportler, wie etwa Sofia Goggia, Federica Brignone, Dominik Paris, Nadia Delago, Dorothea Wierer, Michela Moioli, Omar Visintin und Dominik Fischnaller waren zu diesem Anlass in die eleganten und raffinierten Räumlichkeiten des Armani Theaters nach Mailand gekommen.Im Rahmen der Veranstaltung stieß Präsident Flavio Roda mit Cellina von Mannstein auf die Verlängerung der Partnerschaft an. Bei dieser Gelegenheit wurden gleich 2 Bierspezialitäten der Spezialbier-Brauerei Forst verkostet: das Forst Pils und das Forst 0,0 %.In der neuen Saison 2022/2023 wird das Logo der Spezialbier-Brauerei Forst auf der offiziellen Bekleidung der Athleten zu sehen sein. Es wird dazu beitragen, die gemeinsame Vision der Partner zu stärken, die auf Aufopferung, Verbundenheit mit dem Territorium und der Leidenschaft für die Natur und die Traditionen beruht.Die Liebe zum Detail ist eines der Merkmale, die Fisi und den größten unabhängigen Bierhersteller Italiens nahe zusammenrückt. Die Verbindung zwischen Sport und Tradition verkörpert auch das echte und authentische Skibier, das Forst 0,0 % – ein Getränk für Sportler, heißt es in einer Aussendung.