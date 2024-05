Partschins: 4 Höfe, Seilbahn-Bergstation und Gasthaus von Außenwelt abgeschnitten

Am Pfingstsonntag gegen 15.45 Uhr wurde die Feuerwehr Partschins alarmiert: Bürgermeister Luis Forcher und Geologe Konrad Messner haben in Zusammenarbeit mit Feuerwehrkommandant Hans Steck beschlossen, die Straße aus Sicherheitsgründen zu sperren.



„Es könnte noch weiteres Material abbrechen“, sagt Steck. „Es handelt sich um eine Felswand, die bereits gesichert wurde, nun sind die Netze beschädigt.“ Wenn alles klappt, kann die Tablander Straße im Bereich der Abbruchstelle am Pfingstmontag wieder geöffnet werden. Davor stehen aber Felssäuberungsarbeiten auf dem Programm.

fm