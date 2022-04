Partschins: Abschied von Biker Andreas Auer

Mit sehr persönlichen Worten wandte sich P. Prior Philipp Kuschmann OSB vom Kloster Marienberg in Burgeis, dem Andreas „Fetti“ Auer sehr verbunden war, an den Verstorbenen. Er beschrieb ihn als „lebensfrohen, immer ruhigen Menschen“.„Auer hat genau das gelebt, von dem wir heute in der Lesung gehört haben“, sagte der Prior in seiner Predigt. „Er war ein einfacher, ein ruhiger, ein stiller Mensch, wie es von den Aposteln in der Lesung heißt. Und wenn er etwas gesagt hat, dann hat es gesessen.“Bei dem Trauergottesdienst, bei dem P. Pius Rabensteiner OSB konzelebrierte, waren auch viele Biker verschiedener Motorradclubs aus Südtirol und darüber hinaus zugegen. Denn Auers große Leidenschaft war das Motorradfahren: Die Urne mit der Asche des Mitgründers und Vizepräsidenten des Motorradclubs „The Red Lion's“ wurde nach der Messfeier am Friedhof beigesetzt.Um Andreas „Fetti“ Auer trauern unter anderem seine Tochter Selina, seine Mutter Margarethe und mehrere Geschwister.