Zur Fahrzeugbergung waren die Wehrleute heute gegen 10 Uhr alarmiert worden. Ein Pkw vom Typ BMW hatte sich zwischen der Straße und der Zufahrtsrampe zu einer Privatgarage festgefahren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224558_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug mit Hilfe von Hebekissen hieven und zurück auf die Straße manövrieren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Vorfall wurde niemand verletzt, die Wehrleute konnten nach weniger als einer Stunde wieder ins Gerätehaus einrücken.