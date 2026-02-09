<BR \/>Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mittag. Der Lkw-Fahrer dürfte die engen Gassen in Vertigen wohl etwas unterschätzt haben. Als er versuchte sein Fahrzeug bei einer Hofeinfahrt zu wenden, blieb ein Reifen im Schnee stecken. Nach vorne blockierte eine Mauer seinen Weg. Der Lkw kam nicht mehr von der Stelle und versperrte die gesamte Fahrbahn.<BR \/><BR \/>Rasch eilten dem Mann elf Männer der Freiwilligen Feuerwehr Partschins zur Hilfe. Der Lkw wurde mit der Seilwinde befestigt und aus dem Schnee gezogen. Beim zweiten Versuch klappte es dann: In der Einfahrt zum Hof konnte der Lkw-Fahrer sein Schwerfahrzeug erfolgreich wenden. In einer guten Dreiviertelstunde war der Einsatz vollbracht: Verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273203_image" \/><\/div>\r\n