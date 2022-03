Partschins: Meterhohe Flammen bei Brand im Freien

Am Einsatzort wurden die Einsatzkräfte bereits von meterhohen Flammen und starkem Rauch empfangen. Durch den leichten Wind kam es zum Funkenflug, dadurch ist in einiger Entfernung ein zweiter Brandherd entstanden.Durch Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug und dem sich in der Nähe befindenden Hydranten konnte das Feuer gleich unter Kontrolle gebracht werden. Rund um den Einsatzort wurden das Gelände, ein angrenzender Geräteschuppen und ein Stadel eingehend abgespritzt.Ein Übergreifen auf Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Partschins stand circa eine Stunde mit rund 15 Mann im Einsatz.

