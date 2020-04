Partschins trauert um seinen Ehrenbürger

Die Erschaffung des Schreibmaschinenmuseums - seine größte Herzensangelegenheit - hat der 1938 in Schlanders geborene Partschinser zu seinem Lebenswerk gemacht. Schon in jungen Jahren, als Grundschullehrer und später auch Schulleiter in Rabland begann er seine Forschungen zum Schreibmaschinenpionier.Im Jahr 1993 ging Lassnig - durch die Stiftung des Schreibmaschinensammlers Kurt Ryba – sein größter Traum in Erfüllung: Die Errichtung eines eigenen, dem großen Partschinser Erfinder gewidmetes Museum . Auch die darauffolgenden Jahre galt seine ganze Kraft als Kulturreferent dem Schreibmaschinenmuseum und dessen Neubau im Herzen von Partschins.Mit dem Teisenhaus, das 1997 in Betrieb genommen wurde, hatte Ewald Lassnig schließlich nicht nur eine definitive Heimat für sein geliebtes Museum geschaffen, sondern gleichzeitig der gesamten Dorfbevölkerung ein großes Geschenk gemacht. Eine Arztpraxis, eine öffentliche Bibliothek und nicht zuletzt ein großes Musikprobelokal waren allesamt in dem neuen Mehrzweckgebäude untergebracht.So kam es nicht von ungefähr, dass er im Jahr 2017, anlässlich der Feier zum 20-jährigen Jubiläum des Teisenhauses, die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Partschins verliehen bekam.Wenngleich seine Aufmerksamkeit stets dem Museum galt, dessen Tätigkeit er durch zahlreiche Impulse und Ideen bereicherte, und für welches er bis zu Beginn seiner Krankheit vor einem Jahr ehrenamtlich tätig war, so war er als sozial denkender Mensch doch ein Leben lang stets auch für das Wohl seiner Mitmenschen da.Angefangen in seiner Zeit als Lehrer, die nach seiner Ausbildung bei der LBA 1960 mit einer Stelle in der Bergschule in Schlinig beginnen, und später an der Grundschule Rabland fortgesetzt werden sollte, aber vor allem in seiner Zeit als Politiker hatte er für jedes Anliegen ein offenes Ohr. 51 Jahre war er im Gemeinderat tätig, 20 Jahre lang war er auch Vizebürgermeister an der Seite von Altbürgermeister Robert TappeinerAls Kriegswaise – sein Vater war als Soldat der Wehrmacht 1942 im Afrikafeldzug bei Tobruk gefallen – und aufgrund der Rückoption lange Zeit als „Staatenloser“ in der eigenen Heimat, hatte Lassnig bereits in seinen Jugendjahren mit vielen Problemen und Ungerechtigkeiten zu kämpfen. So hat er auch später als Politiker, verstanden kompromisslos für eine gerechte Sache zu kämpfen, und Probleme mit Herz und Hausverstand zu lösen.Eingebracht hat er sich auch in zahlreichen Vereinen, wie AVS, KVW, Frontkämpfer, Kirchenchor. Er war durch und durch eine öffentliche Person, ein nicht wegzudenkender Teil von Partschins geworden.Seine Spuren hat er weit über Partschins hinaus hinterlassen und wurde für sein soziales und kulturelles Engagement mit dem Verdienstorden des Landes Tirol geehrt. Sein umfangreiches und wertvolles Wissen hat er in zahlreichen Publikationen und vor allem in Form eines beachtenswerten, große Aufmerksamkeit erregenden Dorfbuches der Nachwelt hinterlassen.Mit seiner Tochter und Schwester und allen anderen Angehörigen trauert die gesamte Gemeinde Partschins um einen Großen, der viel Gutes bewirkt hat.

