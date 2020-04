Partschinser wegen Drogenhandels festgenommen

Eine Streife der Carabinieri von Schlanders war im Bereich des Bahnhofs in Latsch unterwegs. Dabei bemerkten die Ordnungshüter einen jungen Mann, der sich beim Eintreffen der Carabinieri eilig aus dem Staub machen wollte.Bei der anschließenden Personenkontrolle hatte der amtsbekannte 20-Jährige eine Präzisionswaage dabei. Der junge Mann wurde von den Carabinieri in seine Wohnung begleitet, dort fanden sie 47 Gramm Marihuana und 16 Gramm Kokain, sowie 2 weitere Präzisionswaagen.Der Mann wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt. Der Partschinser muss sich wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten.

zor