Passanten mit Messer attackiert: Polizei fahndet in Erfurt

Ein Unbekannter hat am Montag in der Früh in Erfurt 2 Männer laut Polizei-Angaben mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Opfer sind 45 und 68 Jahre alt. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.