Passeier: Dachstuhlbrand beim Gasthaus „Breiteben“ rechtzeitig gelöscht

Feuerwehr löscht letzte Glutnester

Es war gegen 15 Uhr, als die Besitzer des Gasthaus den Brand am Dachstuhl bemerkten. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr und holten die Feuerlöscher im Haus, um den Brand zu löschen.Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand zum Glück schon unter Kontrolle. Hätten die Besitzer nicht so schnell reagiert, hätte es schlimm enden können, so die Feuerwehr.Die Wehrleute drangen mit Atemschutz zum Brandherd vor und löschten die letzten Glutnester. Wie genau der Brand ausgebrochen war, ist unklar. Möglicherweise ging er von einem Kamin aus.Die Leute im Gasthaus mussten nicht evakuiert werden.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Platt und Zug Pfelders, Moos in Passeier und Zug Stuls und die Feuerwehr St. Leonhard in Passeier. Außerdem waren das Weiße Kreuz und die Behörden vor Ort.