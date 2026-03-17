Aufgrund von Luftraumsperren, Angriffen und Sicherheitsrisiken wurden zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet. Mehrere Airlines haben Verbindungen in die Golfregion vorübergehend eingestellt, während Flughäfen wie Dubai oder Doha nur eingeschränkt betrieben werden.<BR \/><BR \/>Da viele Flugzeuge nun Umwege um das Krisengebiet fliegen müssen, verlängern sich die Flugzeiten und der Treibstoffverbrauch steigt deutlich. Gleichzeitig fallen wichtige Umsteigeverbindungen weg, was die Kapazitäten weiter reduziert.<h3>\r\nExperten warnen vor steigenden Preisen<\/h3>Experten warnen deshalb vor steigenden Flugpreisen: Höhere Ölpreise und geringere verfügbare Flugplätze könnten Tickets im Durchschnitt deutlich verteuern. Laut Branchenprognosen könnten die Preise um mehrere Prozent steigen, bei einzelnen Strecken sogar noch stärker.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="iDTMaXVW"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Für Reisende bedeutet das: Flüge könnten in den kommenden Wochen nicht nur teurer, sondern auch länger und komplizierter werden – vor allem auf Routen nach Asien oder Australien, die häufig über den Nahen Osten führen.<h3>\r\nStimmen Sie ab!<\/h3>Passen Sie Ihre Reisepläne aufgrund der aktuellen Sicherheitslage im Nahen Osten an? Stimmen Sie ab.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="480296" data-version="v2"><\/div><\/div>\n