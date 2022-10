Pastoralbesuch: Bischof Muser in der Seelsorgeeinheit Ortlergebiet

So geht es für den Bischof die Woche darauf weiter

Der Pastoralbesuch von Bischof Ivo Muser in der neuen Seelsorgeeinheit Ortlergebiet wird am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in Prad mit einem Treffen mit der Bevölkerung der 6 Pfarreien der Seelsorgeeinheit aufgenommen.Am Samstag, 15. Oktober, um 9 Uhr trifft der Bischof in Prad den Pfarreienrat und die Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit. Am Nachmittag finden die Gespräche mit den Seelsorgern statt. Um 16 Uhr findet die Vorabendmesse in Sulden statt, gefolgt von einem Treffen mit den Gläubigen, Vereinen und Verbänden.Am Sonntag, 16. Oktober, steht der Bischof der Eucharistiefeier um 9 Uhr in Stilfs vor, anschließend ist ein Treffen mit den Gläubigen der Pfarrei geplant, zu dem auch die Vereine und Verbände eingeladen sind. Um 16 Uhr ist der Gottesdienst in Trafoi vorgesehen und anschließend das Treffen mit den Gläubigen der Pfarrei.Der Pastoralbesuch des Bischofs wird am Samstag, 22. Oktober, fortgesetzt. Um 10 Uhr ist die Begegnung mit den Bürgermeistern und den Referenten der Gemeinden Prad und Stilfs im Gemeindehaus von Prad vorgesehen. Um 14.30 in Prad trifft der Bischof die Ministranten und um 16 Uhr feiert er die Vorabendmesse mit Kindersegnung in Lichtenberg. Anschließend trifft er sich mit den Gläubigen, den Vereinen und Verbänden.Am Sonntag, 23. Oktober, um 9 Uhr wird in Prad bei der Eucharistiefeier die Seelsorgeeinheit offiziell errichtet. Danach steht das Treffen des Bischofs mit Gläubigen, Vereinen und Verbänden geplant. Um 15 Uhr ist die Krankensalbung in der Pfarrkirche von Prad vorgesehen.