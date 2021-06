Pater Markus Mur wird zum Priester geweiht

Mit einem Jahr „Verspätung“ wird Pater Markus Mur am kommenden Dienstag, 29. Juni 2021, dem Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, von Bischof Ivo Muser zum Priester geweiht. Die Weihe hätte bereits 2020 erfolgen sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.Markus Mur, Jahrgang 1980, stammt aus Lengmoos am Ritten und hat nach der Matura am Bozner Gymnasium „Walter von der Vogelweide“ für ein Jahr in der Bibliothek Ritten und dann für weitere 11 Jahre in der Buchhaltung der Raiffeisenkasse Ritten gearbeitet. Mur war in verschiedenen Vereinen, unter anderem in der Musikkapelle von Lengmoos, aktiv.2012 hat Mur das Theologiestudium in Brixen begonnen und ist 2015 in den Deutschen Orden eingetreten. Das Studium abgeschlossen hat Mur an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz bei Wien. 2019 ist P. Markus Mur in Lana zum Diakon geweiht worden und war seither in dieser Funktion in St. Leonhard in Passeier tätig.Eine Priesterweihe ist ein Festtag für die gesamte Diözese. Die eigentliche Weihe beginnt in der Eucharistiefeier nach dem Evangelium mit dem Aufruf der Kandidaten. Dann folgt eine kurze Ansprache des Bischofs zu den Aufgaben des Priesters, das Gehorsamsversprechen und die Herabrufung des Heiligen Geistes in der Allerheiligenlitanei.Wesentlicher Teil jeder Weiheliturgie sind Handauflegung und Weihegebet durch den Bischof. Die Handlauflegung geschieht in völliger Stille. Als Zeichen ihrer Verfügbarkeit legen sich die Kandidaten während der Anrufung der Heiligen und Seligen auf den Boden vor dem Altar. Das Liegen auf dem Boden bedeutet auch, dass die Weihekandidaten sich voll und ganz in Gottes gnädige Hände begeben.

