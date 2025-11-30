Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 26. auf den 27. November am Ex-Alimarket in Bozen, als das Weiße Kreuz zu einem Rettungseinsatz gerufen wurde. „Beim Eintreffen der Rettungsmannschaft am Einsatzort wurden die Mitarbeiter sowohl vom Patienten als auch von dessen Begleitpersonen körperlich und verbal angegriffen und verletzt“, teilte der Verein in einer öffentlichen Presseaussendung mit.<h3>\r\nCarabinieri müssen eingreifen<\/h3>Erst durch das Einschreiten der Carabinieri konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Der Patient wurde anschließend in das Krankenhaus Bozen transportiert. Auch die verletzten Mitarbeiter des Weißen Kreuzes erhielten im Krankenhaus medizinische Versorgung. Der Landesrettungsverein hat rechtliche Schritte eingeleitet <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dank-gps-system-gestohlener-e-roller-und-fluchtauto-von-dieben-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">– der Patient wurde angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/>In der Presseaussendung betont die Vereinsführung:<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72489999_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Trotz regelmäßiger Schulungen in Deeskalation und Gewaltschutz zeige der Vorfall, wie wichtig Respekt und Wertschätzung für alle im Rettungsdienst Tätigen sind. Das Weiße Kreuz appelliert an die Bevölkerung, die Arbeit der Einsatzkräfte zu unterstützen und Gewalt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht zu tolerieren.<BR \/><BR \/>Seit 60 Jahren hilft der Verein Menschen in Not – unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund – und will dies auch weiterhin ohne Angst und Zweifel tun.