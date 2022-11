Patientenansturm in pädiatrischer Erster Hilfe: Vater bedroht Ärztin

Die aktuelle Grippewelle und der Personalmangel führten am Samstag zu chaotischen Szenen in der pädiatrischen Notaufnahme des Bozner Krankenhauses. Der Patientenansturm war so groß, dass Eltern mit ihren kranken Kindern auf dem Boden saßen. Es kam zu stundenlangen Wartezeiten.Die Situation eskalierte, als einem Vater eines kranken Kindes der Kragen platzte: Er stürmte in das Ambulatorium der einzigen diensthabenden Kinderärztin. Diese untersuchte zu dem Zeitpunkt ein anderes Kind. Laut Tageszeitung „Alto Adige“ soll der Vater der Ärztin sehr nahe gekommen sein und sie bedroht haben. Der Mann konnte nur durch den Sicherheitsdienst beruhigt werden. Der Sanitätsbetrieb will Anzeige erstatten.In 24 Stunden seien über 90 Patienten in die Notaufnahme gekommen. Nur eine Ärztin und 2 Krankenschwestern seien im Dienst gewesen.