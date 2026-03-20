So stiegen die Gesamtfälle in allen Krankenhäusern von 273.160 (2019) auf 307.637 (2024), was einer Zunahme von 12,6 Prozent innerhalb von fünf Jahren entspricht. Besonders deutlich war der Anstieg am Landeskrankenhaus Bozen, wo die Patientenzahlen um 65 Prozent zulegten.<h3>\r\nMehr Kodexe Blau in Brixen<\/h3>Am Brixner Krankenhaus blieben die Gesamtzugänge in den vergangenen Jahren weitestgehend stabil. Betrachtet man die Kodex-Blau-Fälle, also solche ohne unmittelbare Notwendigkeit für eine medizinische Behandlung, zeigt sich ein deutlicher Anstieg: Wurden 2023 noch 2.362 Fälle registriert, waren es 2024 bereits 3.041 und bis zur Jahresmitte 2025 schon 1.792. Auch die Anzahl der Patienten, die unter dem grünen Kodex entlassen wurden, steigt seit 2022 kontinuierlich.<BR \/><BR \/>„Besonders die steigende Anzahl der Patienten unter Kodex Grün stellt uns vor wachsende Herausforderungen“, heißt es vonseiten des Brixner Krankenhauses. Zum einen habe sich das Patientendenken verändert und alles müsse möglichst schnell gehen. Zum anderen sei der hausärztliche Dienst nicht mehr so gut aufgestellt wie früher. Hinzu kommt, dass vermehrt Patienten mit vermeintlichen Notfällen aus Bozen, dem Unterland oder dem Eggental kommen, um lange Wartezeiten zu umgehen. „Zudem kommen viele Patienten mit kleineren Beschwerden in die Notaufnahme, die gar nicht wissen, dass der Hausarzt geöffnet hätte. Nachts ist das Problem natürlich noch akuter, da die Hausarztpraxen geschlossen sind“, heißt es weiter.<h3>\r\nGemeinschaftshäuser sollen Entlastung bringen<\/h3>Durch die neu entstehenden Gemeinschaftshäuser in Brixen und Klausen erhofft man sich am Brixner Krankenhaus die dringend benötigte Entlastung, damit die Notaufnahme wieder ihre Kernaufgabe erfüllen könne: sich auf echte Notfälle konzentrieren.<h3>\r\nMeraner Krankenhaus gut organisiert<\/h3>Auch am Krankenhaus von Meran wird die Luft immer dünner: Wurden im Jahr 2024 noch 6.353 Fälle mit der Kategorie Blau registriert, waren es allein bis zur Jahresmitte 2025 schon 4.219. Grund zur Panik bestehe laut dem Primar der Notaufnahme im Meraner Krankenhaus, Dr. Norbert Pfeifer, vorerst aber nicht. „Die Patientenzahlen steigen zwar auch bei uns, aber das war schon vor der Covid-Pandemie ähnlich“, erklärt er. Dennoch gebe es auch in Meran immer mehr Patienten, die mit Kodex Blau in die Erste Hilfe kommen. <BR \/><BR \/>„Sicherlich wären diese Patienten in anderen Betreuungseinrichtungen wie Hausärzten besser aufgehoben. Dass der Hausärztemangel akut ist, darf man aber auch nicht vergessen“, gibt der Primar zu bedenken. Organisatorisch sei man in Meran jedenfalls recht gut aufgestellt. Ein Problem, das Meran offenbar gleichermaßen wie Brixen betrifft, ist die zunehmende Zahl von Patienten aus Bozen oder dem Unterland, die sich in den kleineren Krankenhäusern eine schnellere Behandlung erhoffen als in der Landeshauptstadt.<BR \/><BR \/>Auch in Bruneck, Schlanders und Innichen ist die Gesamtzunahme an Patienten vor allem durch den Kodex Blau zu erklären. In Sterzing ist die Lage weniger dramatisch.