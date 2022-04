Patrick Franzoni: Unbedingt 2. Booster-Impfung für über 80-Jährige

Zu Ostern stehen wieder vielerorts Familienfeiern an und damit steige auch das Risiko einer Corona-Ansteckung, denn zurzeit könne man bei vielen Bürgern Erkältungssymptome beobachten und unter diesen dürften sich auch viele Omikron-Infizierte befinden.„Ältere Leute, bei denen die Impfung relativ weit zurückliegt, riskieren eine Lungenentzündung, wenn sie sich mit der Omikron-Variante anstecken“, warnt Franzoni. Impfen lassen können sich ältere Menschen beispielsweise in den Impfzentren – ohne Vormerkung.Voraussetzung für bereits Geimpfte ist, dass die Booster-Impfung mindestens 4 Monate zurückliegt und dass während dieser 4 Monate keine Corona-Infektion erfolgte. Angeboten werden die Impfstoffe von Pfizer (ganze Dosis) und Moderna (halbe Dosis) – die Bürger können zwischen diesen beiden Impfstoffen wählen.In Südtirol dominiere zurzeit die Omikron-Untervariante BA.2, diese breite sich noch schneller aus als die Untervariante BA.1, welche im Winter vorherrschend war, berichtet Franzoni.Bisher noch nicht festgestellt worden sei in Südtirol die Omikron-Rekombinante XE, welche die Untervarianten BA.1 und BA.2 vereine. Auch XE sei sehr ansteckend und zirkuliere in Italien bereits.Die Symptome von BA.1, BA.2 und XE seien immer dieselben: Halsschmerzen, Kopfschmerzen, leichtes Fieber und eine Nase, die läuft, berichtet Franzoni.