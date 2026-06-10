<h3>\r\nKrankheit und Todesursache<\/h3>Bei Caselli war im Jahr 2024 ein Karzinom diagnostiziert worden. Laut vorliegenden Informationen ist sie jedoch an Herzkomplikationen gestorben.<h3>\r\nRückzug aus der Öffentlichkeit<\/h3>Nach ihrer aktiven Fernsehkarriere zog sich Caselli 1994 aus dem TV-Geschäft zurück. Sie übersiedelte nach Hammamet in Tunesien, wo sie Bettino Craxi – dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten – folgte. An seiner Seite blieb sie bis zu dessen Tod im Jahr 2000.<h3>\r\nPrivatleben<\/h3>Später heiratete sie den Arzt Alberto Bossi. Gemeinsam adoptierten sie einen Sohn namens François.