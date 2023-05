Patsch: Falscher Bombenalarm führt zu Großeinsatz

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug am Ortsende von Patsch in einem Feld. Sprengstoffexperten durchsuchten den Wagen, fanden aber keinerlei verdächtigen Gegenstände.Der 28-Jährige habe zudem einen Verdacht gegen einen Bekannten geäußert, der ihm etwas antun wolle, so die Sprecherin. Auch dies erhärtete sich jedoch nicht. Der Mann habe sich offenbar in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden, hieß es. Ein klares Motiv sei nicht erkennbar gewesen.Nach etwas mehr als 2 Stunden war der Einsatz wieder beendet. Die Sperre von Autobahnab- und -auffahrten wurde aufgehoben. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, ein Beamter der sogenannten Sprengstoffsachkundigen Organe (SKO) sowie der Entschärfungsdienst des Innenministeriums.