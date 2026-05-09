Ein 40-Jähriger ist Freitagnachmittag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten mit seinem Traktor rund 100 Meter auf die Zuggleise der Brennerstrecke abgestürzt, aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt worden. <BR \/><BR \/>Ein in Richtung Innsbruck fahrender Railjet kollidierte mit dem Traktor. Der Zug entgleiste jedoch nicht und es wurde niemand verletzt. Der 15-jährige Sohn des 40-Jährigen beobachtete den Unfall und verständigte seine Mutter.<BR \/><BR \/>Diese setzte wiederum den Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber mit dem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Seither befand er sich laut Polizei im Schockraum.<BR \/><BR \/> Die Brennerbahnstrecke war in beide Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zahlreiche Polizisten, Rettungs- und Feuerwehrleute waren im Einsatz.