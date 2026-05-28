Im Rahmen der Operation „Alpenkohle“ wird insgesamt gegen 19 Personen ermittelt. Ihnen wird gemeinschaftlicher, grenzüberschreitender Handel mit illegalem Müll bzw. Mittäterschaft durch Unterlassung vorgeworfen. <BR \/><BR \/>Auch Flavio Ruffinis Name steht im Ermittlungsregister. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Mittäterschaft durch Unterlassung vor. Im Gegensatz zu zwölf anderen Personen wurde über ihn keine Vorbeugemaßnahme verhängt, die Staatsanwaltschaft hatte aber seine Suspendierung vom Dienst beantragt. <BR \/><BR \/>U-Richter Enrico Borrelli wollte die Einvernahme Ruffinis abwarten, bevor er darüber entscheiden würde. Am Montag stand Ruffini nun den Ermittlern Rede und Anwort. Seine Verteidiger Paolo und Federico Fava hinterlegten eine 25-seitige Verteidigungsschrift, in der sie u.a. betonten, dass ihr Mandant keinen persönlichen Bezug zu den Genossenschaften hatte, die er laut den Ermittlern begünstigt haben sollte. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung beantragte, Ruffinis Suspendierung abzulehnen, untergeordnet regte sie an, dass – falls nötig – diese nur für den Bereich Abfall gelten und er seine Zuständigkeiten behalten sollte.Die Staatsanwaltschaft gab dazu ihre Zustimmung.<BR \/><BR \/>Doch der U-Richter entschied anders und suspendierte Ruffini für die Dauer eines Jahres von allen öffentlichen Ämtern. Seine Verteidiger haben bereits das Freiheitsgericht angerufen, um die Entscheidung anzufechten. Ein Termin für die Verhandlung steht noch aus. Zumindest bis dahin greift die Verordnung des Richters: Ruffini ist seines Amtes enthoben.