Damit geht es jetzt plötzlich Schlag auf Schlag: Gerade war bekannt geworden, dass die Trienter Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft einen Antrag zur Archivierung eines tragenden Teils der „Romeo“-Ermittlung gestellt hat. Die Fahnder waren zum Schluss gekommen, dass der ursprüngliche Mafia-Vorwurf hinfällig sei.<BR \/><BR \/>Mehr noch: Ihrer Auffassung nach sei auch der ursprüngliche Verdacht auf eine kriminelle Vereinigung nicht haltbar. Die ermittelnden Staatsanwälte argumentierten, dass es zwischen einigen Personen zwar durchaus enge Kontakte und gemeinsame Interessen gegeben habe – wie beispielsweise bei Bauvorhaben wie dem Waltherpark und Gries Village in Bozen oder bei der Sanierung des Ex-Cattoi-Geländes in Riva del Garda –, aber die Betreffenden hätten nie im kriminellen Zusammenschluss gehandelt. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, hatten sich die Verdachtsmomente, einer kriminellen Vereinigung anzugehören, gegen den gefallenen Signa-Gründer René Benko gerichtet, weiters gegen den Bozner Wirtschaftsprüfer Heinz Peter Hager, den Trienter Unternehmer Paolo Signoretti, die Bozner Architekten Fabio Rossa und Andrea Saccani, die Bozner Gemeindebedienstete Daniela Eisenstecken, den Bozner Publizisten Lorenzo Barzon, die Bürgermeisterin von Riva, Cristina Santi, sowie Ex-Senator Vittorio Fravezzi.<BR \/><BR \/>Nicht nur diese Vorhaltung, sondern auch 34 weitere wollte die Trienter Staatsanwaltschaft einstellen legen lassen. Unter anderem hatte sie zu neun Verdachtsmomenten gegen Hager die Archivierung beantragt, für Signoretti sollten zwölf zu den Akten gelegt werden. <BR \/><BR \/>Für einige der 77 Personen, gegen die anfangs wegen verschiedener Verdachtsmomente ermittelt worden war, hatte der U-Richter schon im Sommer den Schlussstrich gezogen. Hätte er dem jüngsten Archivierungsantrag stattgegeben, wären von der Maxi-Aktion „Romeo“ nur mehr 21 Vorhaltungen übrig geblieben: 18 gegen Signoretti und acht gegen Hager, sowie einzelne Vorwürfe gegen 14 weitere Personen. <BR \/><BR \/>Doch nun dürfte alles anders kommen: Richter Borelli hat gestern klar gestellt, dass dem Archivierungsantrag derzeit nicht stattgegeben werden könne. In seiner Verfügung hat der Richter alle Beteiligten für den 5. Februar vorgeladen: Dann entscheidet sich, ob er zu einigen oder mehreren Punkten vertiefende Ermittlungen oder gar eine zwangsweise Anklageerhebung anordnet.