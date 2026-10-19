Gianni Di Vita, Ehemann und Vater der beiden Opfer, hat bei einer Befragung eine Affäre eingeräumt. Gleichzeitig richten sich die Untersuchungen auf sieben verschwundene Computer aus einer Schule der Gegend. Ein Tatverdächtiger ist bislang nicht bekannt. <BR \/><BR \/>Was geschah in den Tagen kurz nach Weihnachten vor dem Tod von Antonella Di Ielsi und ihrer 15-jährigen Tochter Sara? Im süditalienischen Pietracatella versuchen die Ermittler weiterhin, die Umstände der mutmaßlichen Rizin-Vergiftung im Dezember vergangenen Jahres aufzuklären. Dabei rückt zunehmend das private Umfeld der Familie in den Fokus.<BR \/><BR \/>Nach einem Bericht der Tageszeitung „Corriere della Sera“ hat Gianni Di Vita, ehemaliger Bürgermeister von Pietracatella, bei einer Befragung durch die Polizei eingeräumt, seine Frau betrogen zu haben. Dabei soll er auch den Namen seiner Geliebten genannt haben. Die Frau ist verheiratet, ihr Ehemann wurde bereits mehrfach von den Ermittlern befragt. <BR \/><BR \/>Dass die Ehe von Gianni und Antonella Di Vita schon lange in einer Krise steckte, deutet eine WhatsApp-Nachricht aus dem Jahr 2018 an. Ermittler fanden die Nachricht auf dem Mobiltelefon der Verstorbenen. Darin soll Antonella eine Freundin um Hilfe bei der Suche nach einem Scheidungsanwalt gebeten haben. Diese bestätigte den Inhalt zunächst nicht. Erst nachdem gegen sie wegen des Verdachts der Begünstigung ermittelt worden war, soll sie die Information zugegeben haben. Auch der Ehemann der Frau, mit der Gianni Di Vita eine Affäre gehabt haben soll,wird von den Ermittlern unter die Lupe genommen. Er soll am 22. Dezember Kontakt zu Antonella gehabt und Nachrichten mit ihr ausgetauscht haben - einen Tag vor dem Datum, das als wahrscheinlichster Zeitpunkt der Vergiftung gilt. Welche Bedeutung dieser Kontakt für die Ermittlungen hat, ist bislang ungeklärt.<BR \/><BR \/>Für zusätzliche Fragezeichen sorgt der Einbruch in ein Gymnasium für Humanwissenschaften in Casacalenda. Dort verschwanden Ende Februar sieben Computer. Mindestens zwei Geräte sollen während des Unterrichts aus einem Klassenzimmer gestohlen worden sein, die übrigen aus einem zweiten Raum. Die Schule erstattete Anzeige bei den Carabinieri. <BR \/><BR \/>Der Zeitpunkt ist für die Ermittler von großem Interesse, weil der Diebstahl ungefähr in jene Phase fiel, in der das Antigiftzentrum in Pavia den Behörden den Nachweis von Rizin in den Körpern von Antonella und Sara lieferte. Ob die gestohlenen Geräte tatsächlich mit dem Fall in Verbindung stehen, ist jedoch nicht belegt. Am Freitag durchsuchten Beamte der Squadra Mobile und des polizeilichen Spezialdienstes SCO das digitale Umfeld der Schule. Die Maßnahme dauerte von 9 bis 13 Uhr. Die Ermittler suchten nach möglichen Spuren von Internetrecherchen über Rizin und dessen Auswirkung. Dabei wurden vor allem Daten des Schulservers ausgewertet, über den sämtliche Computer miteinander verbunden sind. <BR \/><BR \/>Zusätzlich sicherten die Beamten die Daten eines einzelnen Laptops, der nach Medienberichten von Laura Di Vita genutzt wurde. Sie ist eine Cousine von Gianni Di Vita und unterrichtet an der Schule. Sie wurde schon mehrmals von den Ermittlern befragt. Die Untersuchung in Casacalenda war Teil einer Reihe von vier Überprüfungen an Schulen in der Region. Insgesamt nahmen die Ermittler dabei mehr als 200 Computer in den Blick. Dass sieben Geräte fehlen, erschwert die Rekonstruktion der früheren digitalen Aktivitäten an der betroffenen Schule.