Zur Erinnerung: Das erste Mal – Anfang April – musste die Perla geschlossen werden, weil Dokumente zur Lärmmessung fehlten ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/disco-lizenz-fuer-club-la-perla-in-meran-ausgesetzt-wie-es-jetzt-weiter-geht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). „Dieses Dokument haben die Betreiber dann nachgereicht und das Land hat ein positives Gutachten ausgestellt, hat aber zur Auflage gemacht – nachdem es weiterhin massiv Beschwerden der Anrainer gegeben hat mittels Videos usw. und immer noch gibt –, dass in den Wohnungen und dem darüberliegenden Asia-Restaurant, die dem Nachtlokal räumlich am nächsten sind und der Musik am meisten ausgesetzt seien, Lärmmessungen gemacht werden“, sagt Zeller. <BR \/><BR \/>So seien dann die Lärmmessungen durchgeführt worden, aber nur im Restaurant. Denn aus Termin- und Abspracheproblemen seien die Messungen in den Wohnungen nicht zustande gekommen. „Bei der Messung im Restaurant hat das Land aber mitgeteilt, dass etwas nicht stimme, weil die Basismesswerte zu hoch angesetzt seien und diese Messung wiederholt werden müsse“, so Zeller. Die letzten Messungen wurden dann am vergangenen Samstag gemacht, bei denen sich herausgestellt habe, dass alles in Ordnung sei. <h3>\r\n„Sehen uns nicht mehr in der Lage, das Nachtlokal weiter offenhalten zu lassen“<\/h3>Allerdings hat die Stadtpolizei Meran tags zuvor, am Freitag, ebendort Messungen vorgenommen, bei denen sich gezeigt habe, dass die Musik je später die Nacht lauter werde. Was sich wiederum mit den Beschwerden der Anrainer decken würde. „Die Stadtpolizei selbst, die vor Ort war, sagt, dass man die Musik in den Räumlichkeiten darüber sehr laut durchhöre. Ihre Messungen sind für uns ein Richtwert“, so Zeller. <BR \/><BR \/>Aus diesem Grund „sehen wir uns nicht mehr in der Lage, so leid es uns tut, das Nachtlokal weiter offenhalten zu lassen, bis nicht das Land sein Ok gibt. Denn es scheint, dass ein Problem mit der Isolierung bestehe und die Anrainer einer viel zu hohen Lärmbelästigung in ihren Wohnungen ausgesetzt seien. Das ist laut unserer Polizeiordnung strengstens verboten. Daher habe ich die Pflicht da einzugreifen. Denn die Situation scheint nicht gesetzeskonform. Daher muss das Ganze genau überprüft werden“, so Zeller.