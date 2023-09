Paul-Preuss-Preis auf Schloss Sigmundskron vergeben

Sich am Berg exponieren

Der Jugend-Förderpreis ging an Laura Tiefenthaler aus Innsbruck. „Das Können ist des Dürfens Maß: Diese Philosophie von Paul Preuss ist auch meine; auf Preuss' Gedanken habe ich meine Schriften aufgebaut“, sagte der Hausherr Reinhold Messner.Preuss war der konsequenteste Freikletterer seiner Zeit, eine Zeit, in der alle hohen Gipfel bereits bestiegen waren und nur noch die schwierigsten Wände lockten. Preuss hielt nichts von der „Eisenzeit“ mit Bohrhaken im Fels. Er löste die schwierigen Wandprobleme mit seinem Können. Und doch starb er 1913 – erst 27-jährig – den Bergtod.Der Preisträger Marko Prezelj stammt aus Kamnik im Norden Sloweniens. Mit 6 Jahren erklomm er seinen ersten Gipfel. „Seit über 30 Jahren bist du einer der besten und komplettesten Alpinisten und Bergsteiger weltweit“, sagte Jan Mersch in der seiner Laudatio. Prezelj sei ein Phänomen im Umgang mit dem Risiko, den Unwägbarkeiten, denen er mit der einfachen Logik seines elementaren Stils und seinem unerschütterlichen Selbstvertrauen begegnet.Eine Vielzahl von Erst- und Zweitbegehungen nicht nur in den Alpen, sondern weltweit steht in Prezeljs Tagebuch: im Yosemite, in Patagonien, Alaska, Kanada und vor allem im Himalaya und im Karakorum. 4 Piolets d'Or, die „Oscars“ im Bergsport, hat er schon für seine außergewöhnlichen Leistungen bekommen. „Diese Auszeichnungen stehen für deine Leidenschaft, für deine sprühende Kreativität und Rechtschaffenheit in deinem Tun an den Bergen dieser Erde“, unterstrich Mersch.Wie Preuss klettert Prezelj konsequent im freien Stil – mit geringstem Einsatz von Technik. Als Mentor hat er über viele Jahre junge Alpinisten in Slowenien begleitet und ausgebildet. „Du bist Inspiration und Vorbild für unzählige andere Alpinisten“, betonte der Laudator.Heute geht der Trend eindeutig hin zum Sportklettern in den Hallen. „Es sind aber nicht die Routen in Plastik, die bleibende Eindrücke schaffen“, sagte Alexander Huber, Extremkletterer und früherer Paul-Preuss-Preisträger. Es sei das Freiklettern, das Sich-Exponieren, das immer wieder in die Berge locke.Die Preisverleihung ist immer auch eine Treffen von Altmeistern, Spitzenalpinisten und Journalisten, die die preusssche Idee nach außen tragen. Auch frühere Preisträger sind stets dabei. Das Treffen ist auch ein Austausch zwischen den Generationen.Mit dem Förderpreis rückt die Paul-Preuss-Gesellschaft die Jugend in den Fokus. Preisträgerin heuer ist die junge Ärztin Laura Tiefenthaler aus Innsbruck. Eine ihrer großen alpinistischen Leistungen ist die Bezwingung der Eiger-Nordwand solo – lange Passagen hat sie frei geklettert.„Laura schafft die Balance zwischen Vollgas und Chillen; sie kann beides“, sagte Laudator Gebhard Bendler.