Pause für den Frühling

Deshalb legt der Frühling eine Pause ein. Aus Nordosten strömt nämlich eine polare Luftmasse heran, über dem Brenner gelangt sie mit Nordwind in das Wipptal und über Winnebach mit Ostwind ins Pustertal. Im Süden bleibt es heute noch mild (Bozen 17°), hier wird es ab morgen kühler pic.twitter.com/pIZbSDcwBH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 22, 2020

Warum gehen die Temperaturen zurück? Das erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Aus Nordosten strömen polare Luftmassen heran, über dem Brenner gelangen sie mit Nordwind in das Wipptal und über Winnebach mit Ostwind ins Pustertal.Im Süden blieb es am Sonntag noch mild (Bozen 17Grad), doch ab Montag wird es auch da kühler.Windig und kühlDer Himmel ist am Montag zwar meist wolkenlos, es weht aber weiterhin teils kräftiger Nordwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 14 Grad. Am Dienstag bleibt es überwiegend sonnig, im Laufe des Mittwochs tauchen wieder mehr Wolken auf. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es wechselhaft mit Wolken und etwas Sonne.

