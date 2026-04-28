Carabinieri und Gerichtsmediziner nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Nach ersten Angaben wird keine Hypothese ausgeschlossen, auch ein Tötungsdelikt nicht. Die Identität der Toten wurde offiziell noch nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge soll es sich um eine 22-Jährige aus Voghera handeln. <BR \/><BR \/>Die junge Frau seit einigen Tagen als vermisst gemeldet. Der Todeszeitpunkt könnte ein bis zwei Tage zurückliegen. Unklar ist, ob sie allein an den Fundort gelangte oder von jemandem begleitet wurde. Die Staatsanwaltschaft von Pavia ermittelt.