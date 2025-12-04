„Ich habe noch nichts Offizielles auf dem Tisch“, sagte heute Vormittag Gesundheitslandesrat Hubert Messner auf Nachfrage. <BR \/><BR \/>Sollte Landesrat Messner noch heute ein Schreiben von Christian Kofler, Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, dann werde er dieses morgen in die Sitzung der Landesregierung bringen, um diese in Kenntnis zu setzen. Das Gesetz sieht vor, dass der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs „nach Anhören der Landesregierung“ die Bezirksdirektoren ernennt. Ein Anhören, aber kein Einvernehmen.<BR \/><BR \/>„Ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Die Entscheidung, wen Generaldirektor Kofler als seine engsten Mitarbeiter auswählt, ist allein die Seinige. Ich als Landesrat nehme seine Entscheidung zur Kenntnis und leite die Informationen an die Landesregierung weiter. Der Landeshauptmann weiß von allem gar nichts“, sagt Dr. Hubert Messner. „Alles deutet daraufhin, dass sich in Meran ein Wechsel abzeichnet“, sagt ein Insider.<BR \/><BR \/>Generaldirektor Kofler kann seine Führungskräfte wie die Bezirksdirektorin für Meran – es muss wegen des Geschlechterproporzes eine Frau sein – aus dem Landesführungskräfteverzeichnis auswählen. „Wenn der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs jemand anderes an der Spitze des Gesundheitsbezirks Meran braucht, wird er es mir erklären. Er muss den Sanitätsbetrieb führen nicht ich“, sagt Landesrat Messner. <BR \/><BR \/>Die Zeit eilt, denn der Führungsauftrag läuft mit 14. Dezember aus. Spätester Termin die Landesregierung von der Nicht-Ernennung Pechlaners zu informieren ist die Landesregierungssitzung vom 12. Dezember. Detail am Rande: Der frühere Meraner Kurzzeit-Bezirksdirektor und Wieder-Bozner Bezirkschef Umberto Tait wurde offensichtlich in seinem Amt bestätigt.<BR \/><BR \/>Dass die im Raum stehende Nicht-Ernennung eine Retourkutsche für das Arbeitsgerichtsverfahren gegen den Landtag sein könnte, das Irene Pechlaner angestrengt und in erster Instanz gewonnen hat (zugesprochener Schadenersatz 240.000 Euro), weist Landesrat Messner schärfstens zurück. „Welche Retourkutsche, wenn wir als Landesregierung zur Ernennung noch gar nichts wissen“, so Dr. Hubert Messner. Er werde sich jedenfalls mit Pechlaner treffen. „Ich kenne Irene seit vielen Jahren und sie hat gute Arbeit geleistet“, sagt Landesrat Messner.<BR \/><BR \/>Bei einer Nicht-Ernennung von Pechlaner wäre dies sanitätsbetriebsintern ein Dejavù. Das selbe Schicksal einer Nicht-Bestätigung hatte auch im Dezember 2023 die damalige Direktorin des Gesundheitsbezirks Brixen, Christine Zelger, ereilt.<BR \/><BR \/>Bei einer Nicht-Bestätigung könnte Pechlaner in ihre alte Stelle als Direktorin der Abteilung Überörtliche Dienste des Sanitätsbetriebs zurückkehren, die sie 2004 bis Ende 2006 innehatte. Seit 2007 ist sie Meraner Bezirksdirektorin mit einem kurzen Intermezzo in Bozen – zuerst als Bozner Bezirksdirektorin und dann als kommissarische Verwalterin nach dem Abgang von Generaldirektor Florian Zerzer. <BR \/><BR \/>Der Sanitätsbetrieb wollte heute keine Stellungnahme abgeben, weil verfrüht. Auch Irene Pechlaner war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.