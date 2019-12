Pelikan 1 wieder Star bei „Helden der Lüfte“ auf DMAX

Egal ob im Tal oder am Berg: Die Südtiroler Flugrettung ist im Notfall überall schnell zur Stelle, wenn es auch nicht immer ganz so leicht ist. Denn vor allem die Piloten brauchen starke Nerven, um bestimmte Einsatzorte im gebirgigen Südtirol zu erreichen. Bereits im Vorjahr hat, wie berichtet, ein Kamerateam des deutschen Ablegers des internationalen Senders DMAX die Crew des Pelikan 1 bei Einsätzen begleitet. Die Ausstrahlung der Serie „Helden der Lüfte“ mit den Südtiroler Rettern war ein voller Erfolg, weshalb sich der Sender dazu entschied, in Absprache mit dem Verein „HELI – Flugrettung Südtirol“ weitere Einblicke in die spannende Arbeit der fliegenden Retter zu geben.







Für Direktor Ivo Bonamico bieten die Dreharbeiten eine gute Möglichkeit, die Arbeit der Südtiroler Flugrettung einem breiten Publikum bekannt zu machen. „Wir wickeln im Jahr über 3.500 Einsätze ab und bedienen dabei ein sehr breites Spektrum der Flugrettung. Von nächtlichen Bergrettungseinsätzen in den Dolomiten über Verkehrsunfällen auf der Autobahn bis hin zu medizinischen Einsätzen in abgelegenen Wohngebieten. Durch solche Medienbeiträge wird die Leistung unserer Piloten und des medizinischen Personals der Bevölkerung nähergebracht“, erklärt Bonamico.Hauptdarsteller bei den mehrtätigen Dreharbeiten im September waren der Notarzt und Primar des betrieblichen Dienstes für Rettungs- und Notfallmedizin, Marc Kaufmann, Pilot Karl Messner, Flugtechniker Florian Mahlknecht und Flugretter Oliver Kasslatter. Ausgestrahlt wird der erste Teil am 12. Dezember mit Beginn um 22.15 Uhr auf DMAX Germany. Die weiteren Folgen werden am 9., 16. und 23. Jänner ausgestrahlt - jeweils mit Beginn um 22.15 Uhr.Die He

stol