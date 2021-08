Pelikan 2 jetzt für nächtliche Rettungseinsätze ausgerüstet

Seit wenigen Tagen ist nun auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 mit einem Hochleistungsscheinwerfer für nächtliche Rettungseinsätze ausgerüstet. Damit können die Einsatzkräfte auch in der Dunkelheit autonom und ohne bodenunterstützte Ausleuchtung landen.Der Scheinwerfer kann auch im Infrarotmodus verwendet werden, damit eventuelle Anrainer oder auch Wildtiere nicht vom starken Licht gestört werden. Hierbei wird die Ausleuchtung nur durch das Nachtsichtgerät der Besatzung wahrgenommen.Von großer Bedeutung wird der neue Hochleistungsscheinwerfer auch bei nächtlichen Suchaktionen: So erzeugt der Scheinwerfer auf Entfernung von einem Kilometer immer noch einen Lichtkegel von 75 Metern Durchmesser am Boden.

