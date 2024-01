Pendler-Geduld gefragt: Ab 15. Jänner wird auf der MeBo gebaut

Ab kommendem Montag, 15. Jänner, werden Instandhaltungsarbeiten an der Schnellstraße Meran-Bozen MeBo ausgeführt. Auf einem mehr als 2 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Tunnel Sigmundskron und der Brücke in Fahrtrichtung Bozen werden die Dehnfugen der Brücke wiederhergestellt, wie die Landespresseagentur mitteilt.„In Südtirol haben wir über 1660 Brücken, die stetig untersucht und kontrolliert werden“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die Brücke auf der MeBo im Anschluss an den Tunnel Sigmundskron sei eine der meistbefahrenen Brücken im ganzen Land. „Um hier die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wahren und garantieren zu können, braucht es stetige Kontrollen und wie in diesem Moment auch Eingriffe für die Instandhaltung.“Die Arbeiten, in die das Land 200.000 Euro investiert, werden von dem Unternehmen C9 Costruzioni ausgeführt. Der geplante Eingriff dauert vom 15. Jänner um 5 Uhr bis zum 31. Jänner um 6 Uhr. In diesem Zeitraum kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr entlang der Strecke.Während der Arbeiten wird der Verkehr abwechselnd einspurig auf der Überholspur und der Normalspur der Fahrbahn Süd am Baustellenbereich vorbeigeführt.