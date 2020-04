Pensionierte Ärzte in den Dienst zurückgekehrt

Krisenzeiten erfordern besondere Maßnahmen. So ist man derzeit in Südtirols Krankenhäusern und Altersheimen um jede helfende Hand froh. Und dank Corona-Notverordnung aus dem Gesundheitsministerium ist nun möglich, was sonst gesetzlich untersagt ist.„Über 100 haben sich auf unseren Aufruf hin gemeldet und leisten derzeit in den Krankenhäusern wertvolle Dienste“, sagt Florian Zerzer, Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

