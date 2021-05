Pensplan: Johanna Vaja ist neue Präsidentin des Verwaltungsrates

Am Mittwoch hat die Regionalregierung den Beschluss zur Namhaftmachung der Vertreter der Region Trentino-Südtirol in der Gesellschaft Pensplan Centrum AG einstimmig genehmigt. In den Verwaltungsrat wurden Johanna Vaja als Präsidentin, Matteo Migazzi als Geschäftsführer und Maurizio Roat entsandt.