<b>Von Johannes Vötter<\/b><BR \/><BR \/>Am Anfang überwiegt der Ärger über die böse Überraschung unterm Scheibenwischer des eigenen Autos. Zumal man doch die Parkgebühr bezahlt hat – oder steht man wo verbotenerweise? Wie auch immer: Der Strafzettel sieht täuschend echt aus und ließe sich per QR-Code ratzfatz begleichen. Vielleicht sogar mit „Sconto“, weil man ja sofort zahlt. Genau davor aber warnen derzeit italienweit Behörden und Gemeinden, vor allem z.B. Mailand oder Modena. <BR \/><BR \/>Denn: Hinter dem vermeintlichen Bußgeldbescheid kann sich eine Betrugsmasche verbergen, die darauf abzielt, persönliche Daten, Kontoinformationen, Identitäten oder sogar Zugangsdaten zum Online-Banking zu entwenden.<h3>\r\nRuhe bewahren, nicht unter Bezahldruck setzen lassen!<\/h3>Diese „Phishing“-Variante (dt. „Passwort fischen“) nennt sich „Quishing“ – weil die Opfer direkt über QR-Codes angegangen werden. Sprich: Die Fahrzeughalter werden auf eine Website gelockt, über die im schlimmsten Fall die Kreditkarte oder gar das Bankkonto geräumt wird. QR-Codes dieser Art gibt es bei Fake-Werbungen, fanden sich auch schon auf Parkautomaten – und nun also auf fingierten Strafzetteln. <BR \/><BR \/>Die Täter (im Internet) und ihre Helfershelfer (auf der Straße) setzen dabei auf den eingangs erwähnten psychologischen Effekt. Zumal alles seriös wirkt: Die gefälschten Bußgeldbescheide sind sorgfältig gestaltet und enthalten offizielle Logos. Oft wird ein vermeintlicher Parkverstoß angeführt, etwa das widerrechtliche Abstellen eines Fahrzeugs. Das klingt auch deshalb so plausibel, weil die Täter vielleicht ein echtes Fehlverhalten beobachtet haben. Und sogar die Internetportale, auf denen man – mittels Links in diesen QR-Codes – landet, sind mitunter professionell gestaltet und orientieren sich optisch an offiziellen Verwaltungsportalen. Für Laien ist auf den ersten Blick oft nicht erkennbar, dass es sich um eine gefälschte Plattform handelt.<h3>\r\nKontrolle und Nachfragenschützen hier am besten<\/h3>Wie sich die Fakes entlarven lassen, darauf verweisen derzeit Verbraucherschützer italienweit – so auch Gunde Bauhofer von der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). „Ganz wichtig ist, die Angaben möglichst unabhängig zu überprüfen“, sagt sie. <BR \/><BR \/>Am besten gehe dies durch direkte Nachfragen bei der genannten Behörde: „Jede öffentliche Verwaltung verfügt grundsätzlich über ein Amt für die Beziehungen zur Öffentlichkeit, das sogenannte URP. Das gilt in ganz Italien, also auch in Südtirol.“ Wer unsicher sei, könne auch die offizielle Zustellung des Bußgeldbescheids abwarten. Diese erfolgt in vielen Gemeinden mittlerweile digital über die Plattform „SEND“ – abzurufen über die „IO“-App. Allerdings kann dadurch die Möglichkeit einer Zahlungsvergünstigung verloren gehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379088_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das genaue Kontrollieren eines Strafzettels empfiehlt auch Ortspolizeichef Christian Carli, der sich auf Anfrage von s+ umgehört hat. Er bestätigt: „Noch sind derartige Fake-Strafzettel mit QR-Codes nicht im Umlauf, sehr wohl aber per PEC-Mail.“ Immer wieder würden sich Betroffene melden, die solche gefälschten Bußgeldbescheide aus Italien oder dem EU-Raum erhalten. Und auch hier gelte, so Carli: „Kontrollieren Sie die Angaben immer genau – und fragen Sie im Zweifel auch persönlich nach. Vor allem, wenn Sie in der digitalen Welt unsicher sind.“<BR \/><BR \/><h3>\r\nSo handeln Sie richtig<\/h3>Das sollten Sie vor Zahlung eines Strafzettels prüfen: <BR \/>> Zahlen Sie nicht vorschnell, nur weil ein QR-Code auf dem Strafzettel aufgedruckt ist.<BR \/>> Bewahren Sie den Zettel auf und fotografieren Sie ihn.> Kontrollieren Sie Angaben wie Datum, Ort, Kennzeichen, Akten- oder Protokollnummer und den angeführten Verstoß.<BR \/>> Prüfen Sie die Internetadresse auf ungewöhnliche Schreibungen und Domains.<BR \/> > Rufen Sie – statt QR-Code oder Link blind zu folgen – die offizielle Internetseite der jeweiligen Behörde (Ortspolizei, Carabinieri, Staatspolizei) auf. Dort sind Bescheide digital überprüfbar, ebenso wie auf der Plattform „SEND“ („IO“-App). Auch die Staatspolizei hat ein Portal, auf dem Strafmandate erfasst sein können: <a href="https:\/\/portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it\/portale\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it\/portale\/<\/a><BR \/>> Alternativ dazu: Fragen Sie direkt bei der genannten Behörde nach, ob tatsächlich ein Strafbescheid vorliegt.<BR \/><BR \/><b>Sie haben den QR-Code bereits gescannt? Dann …<\/b><BR \/>> … schließen Sie die geöffnete Seite sofort!<BR \/>> … laden Sie keine Dateien herunter!<BR \/>> … installieren Sie keine Anwendungen!<BR \/>> … notieren oder fotografieren Sie die Internetadresse!<BR \/><BR \/><b>Sie haben bereits Daten eingegeben? Dann …<\/b><BR \/>> … kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank oder Ihren Zahlungsdienstleister!<BR \/>> … lassen Sie betroffene Kredit-\/Debit-Karten sperren!<BR \/>> … ändern Sie kompromittierte Passwörter von einem vertrauenswürdigen Gerät aus!<BR \/>> … speichern Sie Screenshots und weitere Belege!<BR \/>> … erstatten Sie polizeiliche Anzeige und melden Sie die betrügerische Website!<BR \/><BR \/>Quelle: Euroconsumatori