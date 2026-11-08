Erstmals wurde am 8. November eine Auszeichnung vergeben, die eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ebenso wie soziale Aspekte der Gemeinschaftsverpflegung in den Mittelpunkt rückt: „Südtirols Kinderküche“ ist eine gemeinsame Initiative des Ressorts von Landesrat Philipp Achammer, des Südtiroler Gemeindenverbandes und des Südtiroler Köcheverbandes (SKV) und rückt die Gemeinschaftsverpflegung in Kindergärten und Schulen in den Mittelpunkt. <BR \/><BR \/>„Die tägliche Verpflegung unserer Kindergarten- und auch Schulkinder ist weit mehr als die tägliche Zubereitung einer warmen Mahlzeit. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags und leistet einen wertvollen Beitrag zum Wohlbefinden, zur Gesundheit und zur Entwicklung unserer Kinder“, hob Landesrat Achammer bei der Übergabe der Auszeichnung fest. <BR \/><BR \/>Auch für SKV-Präsident Patrick Jageregger werde mit der Auszeichnung etwas wesentliches sichtbar gemacht: „Es geht nicht nur um die Versorgung mit ausgewogenen und schmackhaften Mahlzeiten, sondern vor allem auch um die Freude am Essen und die Neugier auf neue Geschmäcker zu wecken. Die Kindergarten- und Schulmensen legen dabei einen wichtigen Grundstein für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln.“ Dominik Oberstaller, Präsident des Gemeindenverbandes, unterstrich, dass vieles von dem, was die Gemeinschaftsverpflegung täglich leiste, im Hintergrund geschehe und als selbstverständlich wahrgenommen werde. Doch genau diese verlässliche und gewissenhafte Arbeit verdiene eine besondere Anerkennung.„<BR \/><BR \/>Die Auszeichnung “Kinderküche des Jahres„ wurde in diesem Jahr erstmals der Gemeinde Percha, vertreten unter anderem durch Köchin Elisabeth Astner, im Rahmen der Vollversammlung des Köcheverbandes überreicht. Neben Percha wurden auch Meran, Lüsen, Lana, Bozen, Sand in Taufers, Schlanders, Algund und Mals für ihre Bemühungen ausgezeichnet. Insgesamt hatten 17 Südtiroler Gemeinden an der erstmals organisierten Initiative teilgenommen.