Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr unmittelbar nach Percha in Fahrtrichtung Oberpustertal. <BR \/><BR \/>Ein Kleinbus kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, fuhr in die Böschung und kippte um. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.<BR \/><BR \/>Dabei wurden der Lenker sowie die beiden Insassen des Fahrzeugs unbestimmten Grades verletzt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Percha, das Weiße Kreuz Bruneck, die Polizei, die Carabinieri und der Straßendienst.