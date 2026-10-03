Zum Unfall kam es gegen 10 Uhr zwischen Percha und Olang im Ortsteil Nasen. <BR \/><BR \/>Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrspur des Citybusses und kollidierte mit diesem. Der Bus wurde dabei von der Straße gedrängt.<BR \/><BR \/>Die Busfahrerin erlitt leichte Verletzungen und stand unter Schock. Fahrgäste befanden sich keine im Citybus. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Staus.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Bruneck, die Ortspolizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Percha.