Percha: 2 Autos prallen frontal aufeinander – 3 Verletzte

Am heutigen Freitag sind zwischen Percha und Nasen auf Höhe der neuen Baustelle für die Umfahrung von Percha 2 Pkw frontal zusammengeprallt.Der Lenker eines der Fahrzeuge war auf die andere Fahrspur gekommen und hatte den Unfall dadurch ausgelöst, zudem waren auch noch 2 weitere Fahrzeuge in den Unfall involviert.Insgesamt 3 leicht verletzte Personen wurden vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur Kontrolle ins Krankenhaus Bruneck gebracht.Nachdem keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, war es Aufgabe der Feuerwehr Percha, die Verkehrsregelung und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle zu übernehmen.Im Einsatz stand auch das neue Tank-Rüst-Fahrzeug der Feuerwehr Percha, das sich gerade erst auf dem Heimweg von der Einschulung und Abholung bei Rosenbauer in Andrian befand.Im Einsatz standen weiters noch die Polizei, Weißes Kreuz und der Abschleppdienst. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.