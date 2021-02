Perselli/Neumair: Pegel der Etsch für Suche nach Vermissten senken

Das wurde am Donnerstag bei einer Sitzung am Sitz der Bozner Berufsfeuerwehr besprochen.Neben zahlreichen Vertretern der Feuerwehren und Rettungsmannschaften waren auch jene der Stauwerkbetreiber sowie von Alperia Greenpower anwesend.Gerade letztere können es möglich machen, dass die Etsch weniger Wasser führt und so den Einsatzkräften die Suche nach Peter Neumair und Laura Perselli, deren Körper im Fluss vermutet werden, erleichtern.

