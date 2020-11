Person im Wasser: Großeinsatz im Eisack bei Bozen

Wie laut Ausrückeordnung vorgesehen, rückte umgehend die Wasserrettungsmannschaft der Berufsfeuerwehr zum gemeldeten Einsatzort aus und die Brücken unterhalb wurden besetzt.Nach Eintreffen des Pelikan 2 wurden 2 Wasserretter der Berufsfeuerwehr aufgewindet und die Suche wurde, zusätzlich zu den Mannschaften im Schlauchboot und am Ufer, aus der Luft unterstützt.Auf Höhe der Kläranlage konnte der Körper schließlich gesichtet werden. Die bereits gestorbene Person wurde zuerst auf eine Insel gebracht und in einem zweiten Moment mit dem Hubschrauber an einen abgesicherten Bereich der Kläranlage geflogen.Im Einsatz standen neben den genannten Einsatzkräften auch der Rettungsdienst, die Taucher der Freiwilligen Feuerwehr, die Wasserrettung Südtirol sowie Beamte der Quästur, welche die Ermittlungen aufnahmen.

