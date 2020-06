Person stürzt am Tschigat 100 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr. In einer Rinne an der Südwand des Tschigat war eine Person rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.Umgehend wurde der gerade wieder frei gewordene Rettungshubschrauber Pelikan 3 zum Unfallort geschickt. Die schwer verletzte Person wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen auch die Bergrettung und die Carabinieri.

