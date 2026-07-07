Mehrere Rettungskräfte wurden am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr alarmiert, weil eine Person in die Ahr gestürzt war. Der Unfall ereignete sich kurz nach Steinhaus in Richtung St. Johann.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise konnte die Person sich bis zum eintreffen der Rettungskräfte an einem großen Stein im Bachbett festhalten. Die Wehrleute, die als erstes vor Ort eingetroffen waren, konnte die Person ans Ufer bringen.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die leichtverletzte Person dem Weißen Kreuz übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Steinhaus, Prettau, St. Johann, Luttach und Weißenbach sowie das Weiße Kreuz, ein Notarzthubschrauber, die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sand in Taufers und die Wasserrettung von Bruneck.