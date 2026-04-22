Hier die Aussendung der Staatsanwaltschaft im Wortlaut:<BR \/><BR \/>Am 14.04.2026 wurde in einem Heizraum eines Wohnhauses in Deutschnofen (BZ) ein Leichnam aufgefunden. Vermutlich handelt es sich um eine Person, deren Verschwinden am 25. November 2025 von ihrem Sachwalter gemeldet worden war und die in dem Haus wohnte, in dem der Leichnam aufgefunden wurde.<BR \/><BR \/>Aufgrund des sehr schlechten Erhaltungszustandes sowie des Fehlens von Ausweisdokumenten war es nicht möglich, den Leichnam mit Sicherheit zu identifizieren; daher wurde eine DNA-Probe entnommen, um eine Identifizierung durch einen Abgleich zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>Angesichts der Umstände des Auffindens wird eine Verantwortung Dritter ausgeschlossen.